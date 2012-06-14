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Аватар Дмитрий (gdn)
14.06.2012 02:40 #
Ждет рассмотрения

Офис или банкомат с приемом наличных в г.Домодедово МО

В г. Домодедово МО из моих знакомых многие используют услуги банка Авангард, однако при этом сталкиваются с большим неудобством - ближайший офис где можно положить деньги на счет находиться в Москве или аэропорту Домодедово (или в других соседних городах), что достаточно неудобно (к тому же офисы работают до 10 вечера максимум). Знаю многих людей, которых останавливает данное обстоятельство от использования услуг банка. Просьба рассмотреть возможность открытия офиса в городе или хотя бы банкомата с функцией приема наличных (например в одном из имеющихся круглосуточных ТЦ)
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Комментарии 2

rdc
#
Банкоматы с приёмом наличных - ненадёжная техника.
У знакомого на моих глазах такой агрегат скушал 150тыр. Вернули, через неделю, когда сделка уже сорвалась…
фтопку
gdn
#
Банкомат это как вариант, конечно хотелось бы офис.... но если банкомат, то чтобы можно было при необходимости и внести, хотя впечатления от подобных не очень.
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