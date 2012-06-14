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Ждет рассмотрения

Офис или банкомат с приемом наличных в г.Домодедово МО

В г. Домодедово МО из моих знакомых многие используют услуги банка Авангард, однако при этом сталкиваются с большим неудобством - ближайший офис где можно положить деньги на счет находиться в Москве или аэропорту Домодедово (или в других соседних городах), что достаточно неудобно (к тому же офисы работают до 10 вечера максимум). Знаю многих людей, которых останавливает данное обстоятельство от использования услуг банка. Просьба рассмотреть возможность открытия офиса в городе или хотя бы банкомата с функцией приема наличных (например в одном из имеющихся круглосуточных ТЦ)

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