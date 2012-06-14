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Аватар Милюков Михаил (grafstroganov)
14.06.2012 12:39 #
Ждет рассмотрения

Перевод по номеру телефона

У Сбербанка появилась возможность перевода на карту Сбербанку по номера телефона. С моей точки зрения а) безопасно, б) удобно - № телефона может быть в справочники в сотовом, а вот № карты нужно еще и помнить. Единственные вопрос "на какую именно карту" будет перевод. Поэтому идея - у себя в ИБ клиент выбирает карту, на которую разрешен перевод по № телефона (какую-то одну) и реализовать возможность делать перевод по № телефона.
5

Комментарии 5

rdc
#
Повторюсь - в Авангарде внутрибанковские переводы работают по ФИО и номеру счёта. Телефон здесь - лишняя сущность.
grafstroganov
#
rdc (rdc), А вы помните номера счетов всех, кому переводите?
rdc
#
зачем их помнить? я их забил в шаблоны
grafstroganov
#

зачем их помнить? я их забил в шаблоны

rdc
а если это разовая операция? или непериодическая? Зачем захломлять шаблоны? Да и по просьбе перечислить деньги - проще по № телефону, т.к. он уже известен, чем спрашивать номер карты.
rdc
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Вношу всех подряд в шаблоны, на случай, если потребуется ещё перевести.
Однако, конкретная статистика - у меня в мобильнике полторы тысячи контактов. А в шаблонах Авангарда - 6 (шесть) человек с Авангардом. Неоднократно перевожу троим, один из них - мой брат. Ещё трое внесены как раз на случай, "вдруг ещё потребуется".
У всех остальных другие банки, или вовсе киви с яндексами.
Так что захламления как-то не наблюдается вовсе.

А теперь тонкость про телефон. На этот раз не про отправку денег, а про их приём.
Конкретный случай: обитатели некоего чата решили собрать деньги на новый сервер.
Я вызвался купить комплектуху и всё настроить.
Для сбора денег опубликовал на сайте свой банковский счёт, куда все и перевели искомое.
Но я же не буду публиковать в открытом доступе свой номер телефона! А счёт - пожалуйста, на него не позвонишь smile:D
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