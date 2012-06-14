Ждет рассмотрения

Перевод по номеру телефона

У Сбербанка появилась возможность перевода на карту Сбербанку по номера телефона. С моей точки зрения а) безопасно, б) удобно - № телефона может быть в справочники в сотовом, а вот № карты нужно еще и помнить. Единственные вопрос "на какую именно карту" будет перевод. Поэтому идея - у себя в ИБ клиент выбирает карту, на которую разрешен перевод по № телефона (какую-то одну) и реализовать возможность делать перевод по № телефона.

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