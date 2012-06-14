Ждет рассмотрения
Перевод по номеру телефона
У Сбербанка появилась возможность перевода на карту Сбербанку по номера телефона. С моей точки зрения а) безопасно, б) удобно - № телефона может быть в справочники в сотовом, а вот № карты нужно еще и помнить. Единственные вопрос "на какую именно карту" будет перевод. Поэтому идея - у себя в ИБ клиент выбирает карту, на которую разрешен перевод по № телефона (какую-то одну) и реализовать возможность делать перевод по № телефона.
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Однако, конкретная статистика - у меня в мобильнике полторы тысячи контактов. А в шаблонах Авангарда - 6 (шесть) человек с Авангардом. Неоднократно перевожу троим, один из них - мой брат. Ещё трое внесены как раз на случай, "вдруг ещё потребуется".
У всех остальных другие банки, или вовсе киви с яндексами.
Так что захламления как-то не наблюдается вовсе.
А теперь тонкость про телефон. На этот раз не про отправку денег, а про их приём.
Конкретный случай: обитатели некоего чата решили собрать деньги на новый сервер.
Я вызвался купить комплектуху и всё настроить.
Для сбора денег опубликовал на сайте свой банковский счёт, куда все и перевели искомое.
Но я же не буду публиковать в открытом доступе свой номер телефона! А счёт - пожалуйста, на него не позвонишь