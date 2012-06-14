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Аватар Милюков Михаил (grafstroganov)
14.06.2012 14:25 #
Отклонено

СМС информирование по балансу для юрлиц, хотя бы для ИП

Очень хотелось бы получать СМС по приходу средств на р/c, ожидаемые к поступлению, поступили, хотя бы как платную услугу.
3

Комментарии 3

rdc
#
емнип, заявлялось, что эта услуга будет
grafstroganov
#

емнип, заявлялось, что эта услуга будет

rdc
отлично! Будем ждать.
VEI
#
12.03.2013 в 19:51 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Дубль
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