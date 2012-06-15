Отклонено

На форуме уже витала идея привести льготность по годовому обслуживанию карт к простому виду, а именно - к баллам, аналогичным баллам программы "Приведи друга".Хотя, действительно, введение еще одних изменений (пусть и полезных) сразу за теми, что вступили в силу с 01.06.12, наврядли целесообразно. Да и два вида баллов не есть хорошо. Поэтому, предлагаю некоторый промежуточный или "пробный" вариант - использовать баллы, заработанные по программе "Приведи друга" в счет оплаты годового обслуживания карт. Для этого в уже существующую в ИБ таблицу добавить "расценки" для разного класса (уровня). Например, 1 балл = 1 год бесплатного обслуживания МС Стандарт/Виза Классик, 5 баллов = Флешка или 1 год МС Голд/Виза Голд, и т.д. Или ограничиться только Стандартом (для начала).В чем плюсы, на мой взгляд: Первое - не нужно вносить никаких изменений в существующую систему льгот (тем самым отпугивая и без того осторожных клиентов). Это будет просто дополнение, буквально несколько строк, к уже существующей балльной системе и пунктам ИБ. Второе - появится возможность на деле опробовать идею "оплаты" годового обслуживания баллами, до внедрения, насколько клиентами она будет востребована. Если желающих получить льготу по обслуживанию (вместо флешки или денежного эквивалента) будет достаточно, тогда можно было бы думать о баллах за вклады и обороты. Использовать баллы "приведи друга" можно было бы перед самим получением карты в офисе. А при заказе карты, в поле спецпредложения, вместо "вкладчик" писАть "оплата баллами". Как-то так..