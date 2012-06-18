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Доработка формата выписки по картсчету

Регулярно сверяю выписки по картсчетам с внутренним учетом. И очень неудобно, что все переводы между собственными счетами помечаются одной безликой фразой "Перечисление средств по поручению клиента". Лично мне она ничего не дает - приходится лезть в детализацию, а это время. Предложение - прямо в тексте (или отдельной колонкой) указывать корсчет (последние цифры номера и тип) куда было произведено перечисление - не думаю что это сложно, а читабельность выписок повысит.

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