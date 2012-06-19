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Принято

Кнопка "Цитировать" в комментариях к отзывам в Народном рейтинге.

Очень часто приходится цитировать собеседников. Это было бы более удобно, если бы была соответствующая кнопка, добавляющая цитату собеседника в текущее сообщение.

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