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Аватар superpuper
19.06.2012 19:57 #
Принято

Кнопка "Цитировать" в комментариях к отзывам в Народном рейтинге.

Очень часто приходится цитировать собеседников. Это было бы более удобно, если бы была соответствующая кнопка, добавляющая цитату собеседника в текущее сообщение.
2

Комментарии 2

Редактор
#
23.12.2013 в 14:22 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
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