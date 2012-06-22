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Оплата услуги мобильного банка покупкой "абонемента", т.е. возможность оплаты заранее на 3 месяца, полгода, год

Совершенно не радует, что мобильный банк отключается в самый неудачный момент, когда подошел срок оплаты и на карте нет денег. Помнить что такого-то числа оплата мобильного банка не вариант (вообще-то нормальные банки предупреждают о сроках оплаты и за 60 р. в месяц можно было бы накануне и СМС рассылать, но это уже тема другой идеи). Почему бы не реализовать схему оплаты покупкой абонемента, как это сделано в ВТБ24? Т.е. чтобы клиент имел возможность оплатить услугу заранее на 3 месяца, 6 месяцев, год, либо "по месячно" как сейчас.

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