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Отклонено

запишите в автоответчик фразу-подсказку

Совет банку! Сегодня решила позвонить в службу клиентской поддержки, по телефону, указанному на сайте банка(первый раз). Долго тыркала на кнопки, звонила несколько раз - меня никак не соединяло с оператором. Имея опыт звонков в службы поддержки других организаций, решила нажать звездочку и после этого нужную циферку - и меня сразу же соединило с оператором! Но автоответчик не сказал что на эту звездочку нужно нажать. Я сейчас ниже прочитала отзыв, что человек не смог связаться с службой поддержки и вспомнила. Так что запишите в автоответчик фразу-подсказку какую-нибудь=

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