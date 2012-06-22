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Аватар Анастасия (Salomeya)
22.06.2012 17:35 #
Отклонено

запишите в автоответчик фразу-подсказку

Совет банку! Сегодня решила позвонить в службу клиентской поддержки, по телефону, указанному на сайте банка(первый раз). Долго тыркала на кнопки, звонила несколько раз - меня никак не соединяло с оператором. Имея опыт звонков в службы поддержки других организаций, решила нажать звездочку и после этого нужную циферку - и меня сразу же соединило с оператором! Но автоответчик не сказал что на эту звездочку нужно нажать. Я сейчас ниже прочитала отзыв, что человек не смог связаться с службой поддержки и вспомнила. Так что запишите в автоответчик фразу-подсказку какую-нибудь=
6

Комментарии 6

Natalya.V.Polyakova
#
26.06.2012 в 10:45 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
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Анастасия, спасибо за идею. Обязательно сделаем так, чтобы пользоваться нашим контактным центром было еще удобнее!
ivan_artamonov
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01.11.2012 в 11:12 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
ivan_artamonov
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25.02.2013 в 13:43 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Принято»
ivan_artamonov
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08.06.2013 в 11:55 статус идеи изменен с «Принято» на «Отклонено»
ivan_artamonov
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от IVR решено отказаться вообще. Теперь вы можете сразу попасть к оператору.
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