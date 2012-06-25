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Аватар Димон (ahtungminen)
25.06.2012 18:28 #
Ждет рассмотрения

Предлагаю создать сервис "Обращение к юристу"

Опишу вкратце, что хотел бы видеть под данным сервисом:
1. Помощь юриста для решения проблем, возникшими с банками в режиме он-лайн (в виде чата).
Для того, чтобы он:
- дал советы, что и как делать в сложившейся ситуации с банком;
- какими документами и нормативами оперировать для решения проблемы и т.д.
2. Юристы могут быть с Вашей стороны или среди зарегистрированных пользователей сайта (прошедших систему авторизации). Желательно, чтобы непосредственно имел опыт дел с банками. Иначе - это пустой звон.
3. Для борьбы с "проплаченностью" банками юристов и в последствии с деструктивными советами предлагаю платить % вознаграждение юристу с каждой решеной проблемы (до конца еще не продумана схема, т.к. человеческий фактор самы трудный).
Предлагайте варианты?
4

Комментарии 4

vald666
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Разумо, почему бы нет... Я за... smile;)
ahtungminen
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Очень бы хотелось, чтобы идея воплотилась. Иначе банки так и будут продолжать некачественно обслуживать клиентов и отзывы о банках на этом сайте так и будет "выпусканием пара", а не решением проблем. Надо это остановить. Это путь к цивилизованности России!
ahtungminen
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К банкам нет доверия из-за их халатного отношения и обслуживания клиентов! Очень многие граждане России давно уже разочарованы в банках! Если банки будут работать на благополучие клиентов, то клиенты сами потянуться к банкам, а это увеличить приток капитала в банки, понизит инфляцию, т.к. деньги будут оседать в банках, а еще увеличит кредитоспособность банков! Надо повышать грамотность населения, а отсюда и будет цивилизованность и уменьшение неадекватных действии со стороны банков!
ahtungminen
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Желаю Администратору обратить внимание на данный сервис! Это очень важно для Вашего сайта!
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