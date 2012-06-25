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Ждет рассмотрения

Предлагаю создать сервис "Обращение к юристу"

Опишу вкратце, что хотел бы видеть под данным сервисом:

1. Помощь юриста для решения проблем, возникшими с банками в режиме он-лайн (в виде чата).

Для того, чтобы он:

- дал советы, что и как делать в сложившейся ситуации с банком;

- какими документами и нормативами оперировать для решения проблемы и т.д.

2. Юристы могут быть с Вашей стороны или среди зарегистрированных пользователей сайта (прошедших систему авторизации). Желательно, чтобы непосредственно имел опыт дел с банками. Иначе - это пустой звон.

3. Для борьбы с "проплаченностью" банками юристов и в последствии с деструктивными советами предлагаю платить % вознаграждение юристу с каждой решеной проблемы (до конца еще не продумана схема, т.к. человеческий фактор самы трудный).

Предлагайте варианты?

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