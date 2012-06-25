Упорядочение (фильтрация, модерирование) форума

Отклонено

Доброго времени суток.Я, как человек, почти восемь лет возглавлявший юридические службы банков, предложу идею, хотя и не прямо банковского профиля, но не менее важную и смежную с ним.Не для кого не секрет, что данный портал обладает высоким рейтингом и цитируемостью, в связи с чем многие его посещают в том числе и для получения актуальной и достоверной информации.Зашел на ветку форума, посвященную юридическим вопросам - это порядка 1430 тем - мягко говоря остатки волос на голове подали признаки жизни. То, что огромное количество советов не вписывается в реалии и закон (я имею ввиду РФ, может в законы других стран и вписывается), так осмелюсь небезосновательно предположить, что форумчане (и заемщики и банкиры),читающие его - учитывая статус портала, берут здесь идеи.Предполагаю, что с другими ветками форума ситуация не лучше.Предложение - форум нужно серьезно чистить, чтобы он, под статус портала, был не местом свободного общения (для этого соцсети есть), а являл собой место обмена опытом и обоснованными мнениями сведущих специалистов и содержал информацию, соответствующую действительности.Надеюсь был полезенС уважением, Orenbankir