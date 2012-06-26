Отклонено
Консультация через Скайп
Есть предложение вести консультации через мессенджер Скайпа. Это некая квинтэссенция работы по телефону и почты. Иногда необходимо получить короткую консультацию быстро, но при этом воспользоваться телефоном нет возможности: забыл телефон, рабочий порядок не позволяет и т.д. Так же онлайн мессенджер гарантирует доставку, если абонент в сети и нет сообщения о недоставке. С почтой иногда, к сожалению, бывают проблемы, которые быстро не отследишь.
6
Комментарии 6
+ в скором будущем Видеозвонок будет доработан, и Клиенты смогут сами звонить в Банк, а не ждать перезвона.
Если с такими условиями идея ОК, то я меняю статус на "Реализовано", если же Вы настоятельно хотите именно реализации в Скайпе, то я вынужден отклонить идею...