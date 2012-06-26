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Аватар Николай Иванов (305077)
26.06.2012 15:01 #
Отклонено

Консультация через Скайп

Есть предложение вести консультации через мессенджер Скайпа. Это некая квинтэссенция работы по телефону и почты. Иногда необходимо получить короткую консультацию быстро, но при этом воспользоваться телефоном нет возможности: забыл телефон, рабочий порядок не позволяет и т.д. Так же онлайн мессенджер гарантирует доставку, если абонент в сети и нет сообщения о недоставке. С почтой иногда, к сожалению, бывают проблемы, которые быстро не отследишь.
6

Комментарии 6

Natalya.V.Polyakova
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26.06.2012 в 15:28 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
305077
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Не совсем, просто через скайп видишь собеседника, да и программа расширенная и возможностей больше. А Видеозвонок он односторонний и возможностей меньше
ivan_artamonov
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Николай, мы обсудили Ваше предложение. К сожалению, вынуждены отказаться от реализации двусторонней видеосвязи, т.к. согласитесь что не всегда клиент будет выглядеть пригоже. О каких возможностях , которых нет в Видеозвонке, идет речь? Видеозвонок позволяет точно так же делиться окном, показывать информацию на экране и т.п.
+ в скором будущем Видеозвонок будет доработан, и Клиенты смогут сами звонить в Банк, а не ждать перезвона.

Если с такими условиями идея ОК, то я меняю статус на "Реализовано", если же Вы настоятельно хотите именно реализации в Скайпе, то я вынужден отклонить идею...
ivan_artamonov
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В связи с отсутствием комментариев, идея отклонена.
ivan_artamonov
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29.01.2013 в 21:41 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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