Верните старую процедуру активации новых получателей!!!

Итак,
случай 1 - http://www.banki.ru/services/response...av_start_2
случай 2 - http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1633650
Сценарий один и тот же. При старой доброй процедуре активации получателей звонком в Ситифон такое было невозможно. Старая виртуальная клавиатура затрудняла воровство пароля.
А теперь Ситибанк сам же пробил огромную брешь в безопасности своей системы.
Ладно Сбербанк создаёт с нуля дырявые системы, но у Ситибанка-то есть огромный опыт, как можно так облажаться?
Комментарии 14
Был весьма в свое время расстроен, когда отменили эту функцию, заменив на смс.
"Используемые методы обеспечения безопасности являются необходимыми и достаточными со стороны Ситибанка."
Господа банкиры, вы же прекрасно знаете, что операторам сотовой связи плевать на такие мелочи, как выдача сим-карты кому попало. Поэтому вовлечение столь небезопасного и безответственного звена в каналы ДБО не являются ни необходимыми, ни тем более достаточными.
“Просим Вас также, в первую очередь, адресовать свою претензию Вашему оператору сотовой связи, который выдал связанную с Вашим телефонным номером сим-карту ненадлежащему лицу (полагаем, без Вашего ведома и согласия). Если факты, указанные в Вашей претензии, подтвердятся, то налицо состав противоправных действий, расследованием которых занимаются правоохранительные органы. Полагаем, что в результате их работы будут найдены и наказаны виновные в совершении данного правонарушения.”
Господа банкиры, вы ещё более прекрасно знаете, что
мусорасотрудники правоохранительных органов даже и не собираются кого-либо искать…
Ещё предложил бы выдавать в отделениях для приёма одноразовых паролей отдельную симкарту (пусть даже зарегистрированную на ситибанк), которая, по договорённости с оператором, будет заблокирована на перевыпуск и переадресацию! Чтоб никакие доверенности, обращения и тп не позволяли сделать её дубликат или принимать смс на другое устройство.
Таким образом решили бороться с проблемой?
Честно говоря, меня слегка бесят банки, сообщающие мне, что я вошел в ИБ.
Перенимают опыт альфы. А я тут писал про новшество нового онлайнбанка.
Не понимаю одного, зачем нужно было менять то, что итак работало нормально. Да ещё приходиться симку свою по миру таскать.
А для нормальной защиты нужно криптокалькуляторы использовать, а не смс на номер который можно легко сменить и заменить мошенниками.
Золотые слова! Райффайзен на днях стал такие выдавать. Я вчера получил такой. Очень серьезный дивайс - для генерации пароля нужна чипованная активная карта клиента (она вставляется в дивайс, который поэтому называется карт-ридер), знание ее ПИНа плюс некоторые параметры конкретной подтверждаемой операции (сумма и кусок номера счета). Даже фишерам хвосты обрубили.
Это к тому, что и в России такое возможно.
Ситибанк, двигайтесь в этом направлении вслед за конкурентами!