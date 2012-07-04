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Аватар simbir
04.07.2012 12:27 #
Ждет рассмотрения

Золотая карта

Хотелось бы золотую карту с индивидуальным дизайном. Многие банки предлагают такую услугу.
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