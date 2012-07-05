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Аватар bank_staff
05.07.2012 11:09 #
Отклонено

Транспортное приложение на карте

Добрый день!
Возможно, данная идея в том или ином виде уже предлагалась, но найти ее уже затруднительно.
Моя идея заключается в том, чтобы по выбору клиента транспортное приложение устанавливалось при перевыпуске карты на любом типе карты (Голд или Классик, к примеру).
Это позволит уменьшить само количество карт в кошельке и повысит удобность использования, когда пользуешься одной основной картой и для оплаты товаров и для оплаты транспорта.
В моем примере вынужден пользоваться сразу двумя: Кэш-бэк (для оплаты) и Метро (для проезда), что не совсем удобно.
Данная штука уже реализована в Ситибанке, когда клиент сам выбирает тип карты, а на эту карту уже делается само транпортное приложение. Возможно, выпуск такой карты займет более длительный срок, но ради удобства многие клиенты выберут подождать.
Спасибо за внимание.
smile;)
4

Комментарии 4

rdc
#
кстати - для проезда я не достаю метрокарту вообще, она находится в кармашке сумки, и сумка этим местом прикладывается к турникету. Карта же для повседневных платежей запрятана несколько тщательнее.
bank_staff
#
кстати - для проезда я не достаю метрокарту вообще, она находится в кармашке сумки, и сумка этим местом прикладывается к турникету. Карта же для повседневных платежей запрятана несколько тщательнее.

rdc

Мелочь в правом кармане, наличные в джинсах, ключи в левом ботинке и все такое? )))
VEI
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27.09.2012 в 20:17 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
VEI
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Дубль
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