Транспортное приложение на карте

Отклонено

Добрый день!Возможно, данная идея в том или ином виде уже предлагалась, но найти ее уже затруднительно.Моя идея заключается в том, чтобы по выбору клиента транспортное приложение устанавливалось при перевыпуске карты на любом типе карты (Голд или Классик, к примеру).Это позволит уменьшить само количество карт в кошельке и повысит удобность использования, когда пользуешься одной основной картой и для оплаты товаров и для оплаты транспорта.В моем примере вынужден пользоваться сразу двумя: Кэш-бэк (для оплаты) и Метро (для проезда), что не совсем удобно.Данная штука уже реализована в Ситибанке, когда клиент сам выбирает тип карты, а на эту карту уже делается само транпортное приложение. Возможно, выпуск такой карты займет более длительный срок, но ради удобства многие клиенты выберут подождать.Спасибо за внимание.