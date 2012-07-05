Транспортное приложение на карте

Добрый день!
Возможно, данная идея в том или ином виде уже предлагалась, но найти ее уже затруднительно.
Моя идея заключается в том, чтобы по выбору клиента транспортное приложение устанавливалось при перевыпуске карты на любом типе карты (Голд или Классик, к примеру).
Это позволит уменьшить само количество карт в кошельке и повысит удобность использования, когда пользуешься одной основной картой и для оплаты товаров и для оплаты транспорта.
В моем примере вынужден пользоваться сразу двумя: Кэш-бэк (для оплаты) и Метро (для проезда), что не совсем удобно.
Данная штука уже реализована в Ситибанке, когда клиент сам выбирает тип карты, а на эту карту уже делается само транпортное приложение. Возможно, выпуск такой карты займет более длительный срок, но ради удобства многие клиенты выберут подождать.
Спасибо за внимание.
Комментарии 4
Мелочь в правом кармане, наличные в джинсах, ключи в левом ботинке и все такое? )))