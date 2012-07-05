Добрый день!

Просим Вас сообщить в каком Дополнительном офисе, когда и с участием какого сотрудника произошла данная ситуация.

Данные сведения просим направить на электронный адрес Marina.Krivosheina@unicreditgroup.ru c пометкой «Сообщение на банки.ру».

Хотим Вас заверить в том, что Банк уделяет большое внимание обучению сотрудников, направленному на предоставление качественного сервиса для наших уважаемых Клиентов.