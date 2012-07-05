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Вежливость персонала

Если невозможно набрать компетентный персонал, то хотя бы вежливости их что ли обучите.

Недавно наблюдал разговор между (О)перационистом и (П)осетителем

П:- Вы сегодня банкомат пополнять будете?

О:- Я, нет.

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