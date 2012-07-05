Ждет рассмотрения
Вежливость персонала
Если невозможно набрать компетентный персонал, то хотя бы вежливости их что ли обучите.
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Недавно наблюдал разговор между (О)перационистом и (П)осетителем
П:- Вы сегодня банкомат пополнять будете?
О:- Я, нет.
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Комментарии 1
Просим Вас сообщить в каком Дополнительном офисе, когда и с участием какого сотрудника произошла данная ситуация.
Данные сведения просим направить на электронный адрес Marina.Krivosheina@unicreditgroup.ru c пометкой «Сообщение на банки.ру».
Хотим Вас заверить в том, что Банк уделяет большое внимание обучению сотрудников, направленному на предоставление качественного сервиса для наших уважаемых Клиентов.