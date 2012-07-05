Бонус за открытие вклада через ДБО.

alf_red 17.09.2012 20:14 # Полностью присоединяюсь! Уже отправлял на сайт это пожелание. В августе, видимо меркантильность взяла свое, сделал онлайн заявку, получил промо код чтоб открыть сей вклад. Позвонил в банк заранее, думал оформление займет пару минут. Не тут то было! Так "удачно" попал, что хоть и без очереди обслуживают вкладчиков, но пришлось 15-20 минут ждать клиента уже обслуживаемого. А когда не смогли открыть вклад (программа не работала) пришлось подойти еще раз через несколько дней. Опять пришлось ждать около полу часа и, под негативными взорами клиентов, лезть без очереди. Мало того, выяснилось, что в банке вклады принимаются лишь наличными. Я то надеялся открыть вклад и пополнить через ИБ. Ладно еще были призапасенные для этого случая средства на текущем счете и, к моей огромной радости, менеджер додумалась предложить произвести безналичные проводки. Иначе пришлось бы пойти снимать наличные и подойти в третий раз. На этом история не заканчивается, еще минут 10 ждал пока распечатают договор. Проклиная эти 0,5% побрел домой. Не логично как то получается. Предусмотрены бонусы при оформлении заявки онлайн, но все равно идти в офис. К тому же наличие заявки не упрощает работу для менеджеров банка, даже усложняет. Им нужно, как они объяснили, в другой программе оформить договор, ввести код, договор формируется дольше. 0
Комментарии 5
В августе, видимо меркантильность взяла свое, сделал онлайн заявку, получил промо код чтоб открыть сей вклад. Позвонил в банк заранее, думал оформление займет пару минут. Не тут то было! Так "удачно" попал, что хоть и без очереди обслуживают вкладчиков, но пришлось 15-20 минут ждать клиента уже обслуживаемого. А когда не смогли открыть вклад (программа не работала) пришлось подойти еще раз через несколько дней. Опять пришлось ждать около полу часа и, под негативными взорами клиентов, лезть без очереди.
Мало того, выяснилось, что в банке вклады принимаются лишь наличными. Я то надеялся открыть вклад и пополнить через ИБ. Ладно еще были призапасенные для этого случая средства на текущем счете и, к моей огромной радости, менеджер додумалась предложить произвести безналичные проводки. Иначе пришлось бы пойти снимать наличные и подойти в третий раз. На этом история не заканчивается, еще минут 10 ждал пока распечатают договор. Проклиная эти 0,5% побрел домой.
Не логично как то получается. Предусмотрены бонусы при оформлении заявки онлайн, но все равно идти в офис. К тому же наличие заявки не упрощает работу для менеджеров банка, даже усложняет. Им нужно, как они объяснили, в другой программе оформить договор, ввести код, договор формируется дольше.