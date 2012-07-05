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Аватар Andre Shche (q1234e)
05.07.2012 14:06 #
Отклонено

Бонус за открытие вклада через ДБО.

К примеру "Только Плюсы" можно открыть с промо-кодом в отделении по ставке на 0.5% выше. Почему бы не сделать открытие вклада в ИБ с этой ставкой ?
5

Комментарии 5

alf_red
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Полностью присоединяюсь! Уже отправлял на сайт это пожелание.

В августе, видимо меркантильность взяла свое, сделал онлайн заявку, получил промо код чтоб открыть сей вклад. Позвонил в банк заранее, думал оформление займет пару минут. Не тут то было! Так "удачно" попал, что хоть и без очереди обслуживают вкладчиков, но пришлось 15-20 минут ждать клиента уже обслуживаемого. А когда не смогли открыть вклад (программа не работала) пришлось подойти еще раз через несколько дней. Опять пришлось ждать около полу часа и, под негативными взорами клиентов, лезть без очереди.
Мало того, выяснилось, что в банке вклады принимаются лишь наличными. Я то надеялся открыть вклад и пополнить через ИБ. Ладно еще были призапасенные для этого случая средства на текущем счете и, к моей огромной радости, менеджер додумалась предложить произвести безналичные проводки. Иначе пришлось бы пойти снимать наличные и подойти в третий раз. На этом история не заканчивается, еще минут 10 ждал пока распечатают договор. Проклиная эти 0,5% побрел домой.

Не логично как то получается. Предусмотрены бонусы при оформлении заявки онлайн, но все равно идти в офис. К тому же наличие заявки не упрощает работу для менеджеров банка, даже усложняет. Им нужно, как они объяснили, в другой программе оформить договор, ввести код, договор формируется дольше.
Natalya.V.Polyakova
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02.10.2012 в 13:21 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Natalya.V.Polyakova
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02.10.2012 в 13:21 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
alf_red
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smile:omg: Убрали бонусы! Даже основной % -0,5
ivan_artamonov
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08.06.2013 в 11:54 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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