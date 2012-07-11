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Аватар Stanislav (Stanislav2)
11.07.2012 14:47 #
Ждет рассмотрения

Перевести кредитные карты MasterСard World на чип

Банк заявлял о переходе на карты с чипом еще в конце 2010 года и видимо перевел уже всё кроме, как мне кажется, наивысших выпускаемых банком кредитных карт от платежной системы MasterCard - MasterСard World. Очень прошу рассмотреть наискорейший перевод этих карт на чип, т.к. в некоторых странах с большим подозрением относятка к картам без чипа и просят расплатиться какой-либо другой чипованной картой
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Комментарии 2

ivanbrat
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Stanislav, добрый день!

В настоящее время Банк выпускает карты MasterCard World без чипа.
Перевод этих карт на чипы запланирован в 2013 году.
Stanislav2
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нда... видимо как обычно.... в последнем приоритете
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