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Ждет рассмотрения

Перевести кредитные карты MasterСard World на чип

Банк заявлял о переходе на карты с чипом еще в конце 2010 года и видимо перевел уже всё кроме, как мне кажется, наивысших выпускаемых банком кредитных карт от платежной системы MasterCard - MasterСard World. Очень прошу рассмотреть наискорейший перевод этих карт на чип, т.к. в некоторых странах с большим подозрением относятка к картам без чипа и просят расплатиться какой-либо другой чипованной картой



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