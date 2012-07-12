Выдавать Почтовую карту и в отделениях банка

В связи с появившейся на форуме информацией
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|Цитата
|по поводу досрочного и перевыпуска по окончании срока действия карты, все манипуляции производятся только через банк, Почта только выдает их
у меня возникла мысль: а почему бы банку не распространять эти карты и через собственные отделения тоже.
По-моему, было бы логично предоставить клиенту самому решать, где ему удобнее получить данный продукт.
Лично мне - в отделении банка было бы удобнее, чем на Почте.
Ну и, есть смутная надежда, что такое решение поможет быстрее начать распространение карт в неохваченных пока регионах.
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