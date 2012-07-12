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Аватар DKor
12.07.2012 00:07 #
Отклонено

Выдавать Почтовую карту и в отделениях банка

В связи с появившейся на форуме информацией:

Цитата
по поводу досрочного и перевыпуска по окончании срока действия карты, все манипуляции производятся только через банк, Почта только выдает их

у меня возникла мысль: а почему бы банку не распространять эти карты и через собственные отделения тоже.

По-моему, было бы логично предоставить клиенту самому решать, где ему удобнее получить данный продукт.
Лично мне - в отделении банка было бы удобнее, чем на Почте.

Ну и, есть смутная надежда, что такое решение поможет быстрее начать распространение карт в неохваченных пока регионах.
3

Комментарии 3

tide
#
Кэп подсказывает, что карта называется Почтовая, потому что и выдаётся только на почте.
emozgovoy
#
18.07.2012 в 10:41 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
#
18.07.2012 в 11:51 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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