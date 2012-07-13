Реализовано

Отмена автопролонгации депозита

Уже были идеи по гибкому управлению вкладами, посему она не нова.



До сих пор работать в ИБ полностью «автономно» (без посещения офиса с сопутствующими очередями и тратой времени своей и сотрудников банка) не получается. Для закрытия вклада или отмены автопролонгации требуется посещение офиса даже для тех вкладов, которые открыты в ИБ!

Все, видимо, сделано в целях безопасности. Но когда приходится ждать около 10-15 минут на распечатку заявления и еще столько до завершения операций (это еще не считая времени в очереди), возникает мысль, а что так долго то?

Зайти в систему - открыть договор по номеру (которую сообщаю заранее, иначе пройдет еще минут 5 на выяснение последнего) - распечатать заявление - поставить галочку на отмену автопролонгации.

Или настолько неудобная программа в офисах?



К тому же были случаи, когда с первого раза не получалось. Вроде все оформили, заявление подписал, но когда срок вклада кончился, выясняется, что продлился на новый срок с ухудшенными условиями! Пришлось писать заявление уже на закрытие вклада и потерять определенную сумму (вклад то закрывается по востребованию). Лоялен банку, скандалить не стал.



Потому, предлагаю хоть что-нибудь реализовать из списка

1. Сделать возможность отменить автопролонгацию вклада в ИБ.

2. Сделать возможность самому распечатать заявление на отмену автопролонгации (хотя бы минус 20 минут в выигрыше).

3. Сделать возможность оформлять вклады в ИБ БЕЗ АВТОПРОДЛЕНИЯ.



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