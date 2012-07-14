Реализовано

Полезный опыт

В прошлом году у меня были две проблемы - это досрочное погашение кредита и конфликт со Сбером, прочитав в блогах истории людей,я следуя инструкции по погашению кредита, написанной одним из блогеров на реальном опыте, правильно

погасила кредит, со Сбером просто успокоилась и забыла, мое предложение - выделять такие истории - инструкции для пользователей в отдельную тему - это суперполезно! Люди у нас не всегда разделяют опл ату и процедуру , а это две большиео

разницы,незнание которых приводит к переплатам и нервотрепкам, рубрику можно назвать "Как правильно погасить (досрочно,частично) кредит/по типам/, ипотеку и т,д,",

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