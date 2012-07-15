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На рассмотрении

Карты American Express

В ряде стран кредитные карты Miles&More выпускаются в комплекте двух карт разных платежных систем (MasterCard + American Express). Такой комплект кредитных карт выдается клиентам в Швейцарии и Великобритании.

В связи с тем, что банки по операциям по картам American Express получают больший размер interchange, они могут за такие операции начислять больше миль, что можно видеть на примере вышеуказанных стран.

Предлагаю рассмотреть возможность начала эмиссии карт American Express, которые будут выпускаться в комплекте с уже существующими кредитными картами, и за операции по которым будут начисляться повышенное количество миль

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