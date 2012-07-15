Подписаться на идею 911 (gremlin)

Реализовано

Услуга «Сити Экспресс»

Предлагаю рассмотреть возможность расширения услуги "Сити Экспресс"

Во первых хотелось бы видеть в качестве партнера этой услуги компанию Мосгортранс

Во вторых предлагаю реализовать подключение к кате пакетов безлимитного проезда на 90/365 дней. На данный момент безлимитная карта проезда на московском метрополитене на 365 дней стоит 11430 рублей, что в месяц соответствует 952 рубля. И всем кто использует карту для проезда в московском метрополитене более 44 раз в год былаа бы интересна эта возможность.

3