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911
(gremlin)
Реализовано
Услуга «Сити Экспресс»
Предлагаю рассмотреть возможность расширения услуги "Сити Экспресс"
3
Во первых хотелось бы видеть в качестве партнера этой услуги компанию Мосгортранс
Во вторых предлагаю реализовать подключение к кате пакетов безлимитного проезда на 90/365 дней. На данный момент безлимитная карта проезда на московском метрополитене на 365 дней стоит 11430 рублей, что в месяц соответствует 952 рубля. И всем кто использует карту для проезда в московском метрополитене более 44 раз в год былаа бы интересна эта возможность.
Комментарии 3
Более подробно https://www.citibank.ru/russia/news/rus/465.htm