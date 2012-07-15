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Аватар 911 (gremlin)
15.07.2012 17:48 #
Реализовано

Услуга «Сити Экспресс»

Предлагаю рассмотреть возможность расширения услуги "Сити Экспресс"
Во первых хотелось бы видеть в качестве партнера этой услуги компанию Мосгортранс
Во вторых предлагаю реализовать подключение к кате пакетов безлимитного проезда на 90/365 дней. На данный момент безлимитная карта проезда на московском метрополитене на 365 дней стоит 11430 рублей, что в месяц соответствует 952 рубля. И всем кто использует карту для проезда в московском метрополитене более 44 раз в год былаа бы интересна эта возможность.
3

Комментарии 3

Ситибанк_2
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20.07.2012 в 17:19 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк_2
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Мы рады сообщить, что с 10-го июля кредитную карту можно использовать как проездной и на наземном городском транспорте Москвы!
Более подробно https://www.citibank.ru/russia/news/rus/465.htm
Ситибанк_2
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22.07.2013 в 17:29 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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