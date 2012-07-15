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Ждет рассмотрения

Лимиты по операциям

Сделать так чтоб лимиты по операциям (там где они задаются, в таблице лимитов) можно было задавать не только в Долларах, но и в Евро, Рублях и Фунтах. Короче в тех валютах которые сам банк показывает в таблице в интернет-банке справа (Курсы ЦБ РФ)

А система уже сам конвертировала в ту валюту в которой банк ведет расчет.

А то очень неудобно выставлять лимиты по карте при покупке например в Евро, сначала из евро в рубли, потом из рублей по курсу в доллары.

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