Отклонено

Подтверждение операций через мобильный.

Есть идея повысить безопасность карт, сделав возможность подтверждать любые операции по карте при помощи приложения для мобильного.

Выглядеть это будет следующим образом :

Когда мобильный банк запущен, при поступлении запроса на какую-либо расходную операцию по карте выскакивает сообщение с информацией об операции и кнопками подтвердить/отклонить. В случаи, если приложении не запущено - операция проходит в обычном режиме без дополнительного подтверждения.

Сейчас в крупных городах нет проблем с покрытием сотовыми сетями и етсть возможность быть онлайн 99%. Так же у многих есть сматрфоны, на которых подобное приложение может быть запущено все время в ожидании запроса на транзакцию. Насколько я знаю, большинство "левых" операций всеже проходит из-за воровства реквизитов карты, а не самой карты физически, поэтому от воровства карты и телефона это не защитит, зато защитит от большинства воровства денег в остальных случаях. Думаю, что такая защита карты будет одной из самых надежных, так как для воровства средств требуется одновременно получить не только данные карты, но и логин/пароль к инет банку.



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