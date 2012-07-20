Ждет рассмотрения

Ввести отдельный лимит на "перевод с карты на карту".

У "Авангарда" есть прекрасный механизм установки лимитов на различные виды операций. Он очень серьезно повышает безопасность карт.



Относительно недавно ввели новый тип операции "перевод с карты на карту".

Все хорошо и прекрасно, но эту операцию можно выполнять не только в ИБ, но в банкоматах банков.



Я ни в коем случае не против этого для всех, но я хотел бы устанавливать лимит на эти операции. Мне крайне неудобно, что сделать это можно только установкой ограничений на общий лимит покупок и списаний.



Поэтому суть предложения - дополнить список лимитов еще одним "операции перевода с карты на карту". Хотя бы для банкоматов.

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