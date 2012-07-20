Ждет рассмотрения
Ввести отдельный лимит на "перевод с карты на карту".
У "Авангарда" есть прекрасный механизм установки лимитов на различные виды операций. Он очень серьезно повышает безопасность карт.
8
Относительно недавно ввели новый тип операции "перевод с карты на карту".
Все хорошо и прекрасно, но эту операцию можно выполнять не только в ИБ, но в банкоматах банков.
Я ни в коем случае не против этого для всех, но я хотел бы устанавливать лимит на эти операции. Мне крайне неудобно, что сделать это можно только установкой ограничений на общий лимит покупок и списаний.
Поэтому суть предложения - дополнить список лимитов еще одним "операции перевода с карты на карту". Хотя бы для банкоматов.
Комментарии 8
присоединяюсь
Вообще неплохо было бы либо на все банкоматные операции устанавливливать лимит либо подвести их под снятие нала.
Мне не нужна возможность оплаты в банкоматах - телефонов, кредитов, ЖКХ, переводов и т.д. Хоть эти операции и адресные и по выгодоприобретателю можно найти мошенника, но проще не доводить до этого.
Что бесполезно? Банк не учитывает популярность идеи? Или лимиты бесполезны?
Имхо, было бы очень хорошо приравнять все операции в банкомате к снятию наличных и зарезать все это одним лимитом.
А то, украв карту со знанием PIN, можно легко "вывести деньги на Билайн", даже если лимит на снятие = 0.
Выложил сходную идею
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=4058671
Да, похоже на то.
Кажется, уже пора публиковать идею "перестать копировать другие сайты, и начать дорабатывать Интернет-банк"