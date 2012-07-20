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Аватар АлексСпб АлексСпб (АлексСпб)
20.07.2012 16:57 #
Ждет рассмотрения

Ввести отдельный лимит на "перевод с карты на карту".

У "Авангарда" есть прекрасный механизм установки лимитов на различные виды операций. Он очень серьезно повышает безопасность карт.

Относительно недавно ввели новый тип операции "перевод с карты на карту".
Все хорошо и прекрасно, но эту операцию можно выполнять не только в ИБ, но в банкоматах банков.

Я ни в коем случае не против этого для всех, но я хотел бы устанавливать лимит на эти операции. Мне крайне неудобно, что сделать это можно только установкой ограничений на общий лимит покупок и списаний.

Поэтому суть предложения - дополнить список лимитов еще одним "операции перевода с карты на карту". Хотя бы для банкоматов.
8

Комментарии 8

rdc
#
Есть встречная идея - подвести эту операции под лимит на снятие нала.
viabank
#

Есть встречная идея - подвести эту операции под лимит на снятие нала.

присоединяюсь
АлексСпб
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Можно и так. Главное, чтобы они не были легко доступны.

Вообще неплохо было бы либо на все банкоматные операции устанавливливать лимит либо подвести их под снятие нала.

Мне не нужна возможность оплаты в банкоматах - телефонов, кредитов, ЖКХ, переводов и т.д. Хоть эти операции и адресные и по выгодоприобретателю можно найти мошенника, но проще не доводить до этого.
rebelion76
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Проголосовал, хоть это и бесполезно. smile:|
dima_ekb
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Проголосовал, хоть это и бесполезно.[img]/bitrix/images/forum/smile/bl.gif" alt="smile:[/img]

Что бесполезно? Банк не учитывает популярность идеи? Или лимиты бесполезны?

Имхо, было бы очень хорошо приравнять все операции в банкомате к снятию наличных и зарезать все это одним лимитом.
А то, украв карту со знанием PIN, можно легко "вывести деньги на Билайн", даже если лимит на снятие = 0.
Выложил сходную идею
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=4058671
viabank
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"бесполезно" - думается мне, потому, что Банк, к сожалению, давно не реализовывает даже принятые идеи. все усилия, видимо, брошены на какие-то иные проекты, типа карт Аэробонус, бронирования отелей и билетов. а жаль...
dima_ekb
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усилия, видимо, брошены на какие-то иные проекты, типа карт Аэробонус, бронирования отелей и билетов. а жаль...

Да, похоже на то.
Кажется, уже пора публиковать идею "перестать копировать другие сайты, и начать дорабатывать Интернет-банк"
schedmi
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Хорошая идея. Я бы хотел полностью запритить ввозможность переводов со своих карт на другие карты
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