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На рассмотрении

Конструктор по банковской карте

Хотелось бы увидеть полноценный конструктор по банковским картам.

В данный момент самому можно только выбирать дизайн карт. А почему бы не сделать возможным (хотя бы для клиентов пользующихся услугами банка в течение нескольких лет) возможность самим выбрать/добавить к своей карте:

1. Карта с чипом/без

2. Просто или кобрендинговая (в том числе возможность его смены в течение срока действия карты. Можно, например, что-то похожее от Ситибанка – сити селект).

3. С транспортным приложением/без.

4. С функцией бесконтактной оплаты/без.

Думаю, данная технология могла бы экономить банку деньги на выпуске отдельных карт, которые используются ограниченно.



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