На рассмотрении
Конструктор по банковской карте
Хотелось бы увидеть полноценный конструктор по банковским картам.
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В данный момент самому можно только выбирать дизайн карт. А почему бы не сделать возможным (хотя бы для клиентов пользующихся услугами банка в течение нескольких лет) возможность самим выбрать/добавить к своей карте:
1. Карта с чипом/без
2. Просто или кобрендинговая (в том числе возможность его смены в течение срока действия карты. Можно, например, что-то похожее от Ситибанка – сити селект).
3. С транспортным приложением/без.
4. С функцией бесконтактной оплаты/без.
Думаю, данная технология могла бы экономить банку деньги на выпуске отдельных карт, которые используются ограниченно.
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