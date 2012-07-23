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Аватар Олег (j-tu)
23.07.2012 05:17 #
Ждет рассмотрения

Возможность пополнения/снятия денег с текущих счетов через кассу

Иногда нужно пополнить текущий счет, а у клерков очередь. Приходится ждать.
Карточный счет можно пополнить/снять сразу через кассу, почему бы не реализовать такую возможность для текущих счетов?

3

Комментарии 3

rdc
#
Достаточно взять бесплатный электрончик для кассовых операций.
art.spb
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В свое время озвучивал здесь аналогичную идею. Но соглашусь с rdc - бесплатная электронная карта для этой задачи на много удобнее.
j-tu
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Я в итоге к этому же и пришел.

Но ситуация странная: во-первых, текущий счет безопаснее карточного, во-вторых приходится таскать с собой лишних пару карточек, что не удобно.

Хотя банку ситуация выгодная, показатели по выдаче ПК растут.
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