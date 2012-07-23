Подписаться на идею
Олег
(j-tu)
Ждет рассмотрения
Возможность пополнения/снятия денег с текущих счетов через кассу
Иногда нужно пополнить текущий счет, а у клерков очередь. Приходится ждать.
3
Карточный счет можно пополнить/снять сразу через кассу, почему бы не реализовать такую возможность для текущих счетов?
Комментарии 3
Но ситуация странная: во-первых, текущий счет безопаснее карточного, во-вторых приходится таскать с собой лишних пару карточек, что не удобно.
Хотя банку ситуация выгодная, показатели по выдаче ПК растут.