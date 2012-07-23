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Ждет рассмотрения

Возможность пополнения/снятия денег с текущих счетов через кассу

Иногда нужно пополнить текущий счет, а у клерков очередь. Приходится ждать.

Карточный счет можно пополнить/снять сразу через кассу, почему бы не реализовать такую возможность для текущих счетов?





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