Реализовано
Получение кредитной истории через Банки.ру
Идея озвучена Pif-ом в блогах.
12
"На форуме масса вопросов связана с трудностями в получении КИ. А как бы было классно один раз приехать в офис банки.ру с паспортом, подписать требуемые бумаги, а потом, заходя на сайт, заказывать себе отчет из разных бюро, оплачивая его, к примеру, по карте (или по реквизитам для банковского перевода). Это очень востребованная вещь.
Было обсуждение - масса народа заинтересовано в таком виде услуг. Прийти один раз с паспортом, а потом годами пользоваться сервисом. Те сервисы, которые сделаны на портале (оплата услуг, переводы с карты на карту) - это хорошо, но это поле уже распахано конкурентами вширь и вглубь. А вопросы с получением КИ вообще не проработаны. Пользоваться российской почтой для получения КИ как-то не хочется, самому ездить в бюро - тоже не всегда получается (да и не сделаешь это, к примеру, в выходные, значит - отпрашивайся с работы или отгулы бери)"
Комментарии 12
Когда на сайте присутствовал Евгений Косолапов, для получения бесплатного отчета из НБКИ было достаточно послать ему скан своего заявления по электронной почте. В этом заявлении (о ужас!) были написаны мои ФИО и реквизиты паспорта, а Евгений (чудовищно!) мог посмотреть мой кредитный отчет. Этот отчет посылался мне по электронной почте (без шифрования!!! без ЭЦП!!!).
Это был мой выбор и мои риски.
Вот об этом и речь. Должно быть указано, каким способом эти данные защищены, тогда я могу решить - рисковать или нет. Если будет указано, что защиты ПД нет и я решил все-таки воспользоваться услугой - это мои риски. Если никак не предупредили - ни о способе защиты, ни об отсутствии защиты,- я вправе задать этот вопрос, прежде чем воспользоваться услугой. Что я и сделал.
О чём я и говорил.
Нашли, как можно реализовать кредитные истории, и сделали сервис. Пока подписались с НБКИ, но, надеюсь, 4 оставшихся банка тоже подтянем.