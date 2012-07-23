Реализовано

Получение кредитной истории через Банки.ру

Идея озвучена Pif-ом в блогах.

"На форуме масса вопросов связана с трудностями в получении КИ. А как бы было классно один раз приехать в офис банки.ру с паспортом, подписать требуемые бумаги, а потом, заходя на сайт, заказывать себе отчет из разных бюро, оплачивая его, к примеру, по карте (или по реквизитам для банковского перевода). Это очень востребованная вещь.

Было обсуждение - масса народа заинтересовано в таком виде услуг. Прийти один раз с паспортом, а потом годами пользоваться сервисом. Те сервисы, которые сделаны на портале (оплата услуг, переводы с карты на карту) - это хорошо, но это поле уже распахано конкурентами вширь и вглубь. А вопросы с получением КИ вообще не проработаны. Пользоваться российской почтой для получения КИ как-то не хочется, самому ездить в бюро - тоже не всегда получается (да и не сделаешь это, к примеру, в выходные, значит - отпрашивайся с работы или отгулы бери)"

12