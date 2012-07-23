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Аватар Андрей Максимов (Моисей Абрамович)
23.07.2012 16:19 #
Реализовано

Получение кредитной истории через Банки.ру

Идея озвучена Pif-ом в блогах.
"На форуме масса вопросов связана с трудностями в получении КИ. А как бы было классно один раз приехать в офис банки.ру с паспортом, подписать требуемые бумаги, а потом, заходя на сайт, заказывать себе отчет из разных бюро, оплачивая его, к примеру, по карте (или по реквизитам для банковского перевода). Это очень востребованная вещь.
Было обсуждение - масса народа заинтересовано в таком виде услуг. Прийти один раз с паспортом, а потом годами пользоваться сервисом. Те сервисы, которые сделаны на портале (оплата услуг, переводы с карты на карту) - это хорошо, но это поле уже распахано конкурентами вширь и вглубь. А вопросы с получением КИ вообще не проработаны. Пользоваться российской почтой для получения КИ как-то не хочется, самому ездить в бюро - тоже не всегда получается (да и не сделаешь это, к примеру, в выходные, значит - отпрашивайся с работы или отгулы бери)"
12

Комментарии 12

shlomo_chavez
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Нажал кнопку нравится, т.к. расширение рынка услуг на руку конечному потребителю. Если честно есть перекликающееся комплексное предложение-идея, которое не должно сбивать доход с предполагаемого сервиса Банки.ру. До сентября тут в разделе запись сделаю. Как раз все думцы-министры отдохнувшие на своих местах будут smile;)
Volonter-w
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Как будет обеспечиваться безопасность персональных данных? От этого зависит и востребованность услуги, и результат голосования.
Pif
#
Volonter-w,
Когда на сайте присутствовал Евгений Косолапов, для получения бесплатного отчета из НБКИ было достаточно послать ему скан своего заявления по электронной почте. В этом заявлении (о ужас!) были написаны мои ФИО и реквизиты паспорта, а Евгений (чудовищно!) мог посмотреть мой кредитный отчет. Этот отчет посылался мне по электронной почте (без шифрования!!! без ЭЦП!!!).

Это был мой выбор и мои риски.
gibbs
#
Игорь Пустошило, жаль, что его нет, можно было бы еще раз заказать
Volonter-w
#
Это был мой выбор и мои риски. Игорь Пустошило

Вот об этом и речь. Должно быть указано, каким способом эти данные защищены, тогда я могу решить - рисковать или нет. Если будет указано, что защиты ПД нет и я решил все-таки воспользоваться услугой - это мои риски. Если никак не предупредили - ни о способе защиты, ни об отсутствии защиты,- я вправе задать этот вопрос, прежде чем воспользоваться услугой. Что я и сделал.
qaq
#
Лично мне на портал интересен, как информационная площадка. Нужно продолжать заниматься тем, что лучше всего получается.
Редактор
#
Посмотрели, посчитали - не тянем. Очень большой объем организационной работы, а денег нет. Давате мы лучше на развитии основных направлений сосредоточимся. Приношу извинения.
Редактор
#
09.08.2012 в 09:53 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
qaq
#

Посмотрели, посчитали - не тянем. Очень большой объем организационной работы, а денег нет. Давате мы лучше на развитии основных направлений сосредоточимся. Приношу извинения.

Филипп Ильин-Адаев


О чём я и говорил. smile:)
Редактор
#
Но за последний год многое изменилось. Внезапно. : )
Нашли, как можно реализовать кредитные истории, и сделали сервис. Пока подписались с НБКИ, но, надеюсь, 4 оставшихся банка тоже подтянем.
Редактор
#
22.12.2013 в 12:18 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Реализовано»
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