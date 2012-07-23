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Реализовано

Показывать в интерне-банке в операциях сумму кеш-бека по конкретной операции

Добавить в Интернет-банке помимо значка с типом процентов кеш-бека показы конкретной суммы кеш-бека по конкретной операции.



Что бы не было дополнительных споров и вопросов о том начислялись ли и правильно ли кеш-бек по конкретным операциям. показывать информацию о сумме кешбека по операциям.

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