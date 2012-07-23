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mrFiX
Реализовано
Показывать в интерне-банке в операциях сумму кеш-бека по конкретной операции
Добавить в Интернет-банке помимо значка с типом процентов кеш-бека показы конкретной суммы кеш-бека по конкретной операции.
5
Что бы не было дополнительных споров и вопросов о том начислялись ли и правильно ли кеш-бек по конкретным операциям. показывать информацию о сумме кешбека по операциям.
Комментарии 5
А вот начисляли кеш-бек по конкретной операции или нет и с каким % - остается загадкой. Так как значки % н всегда соответствуют тому что удет начислено в итоге.
Ответили в другой ветке:
http://www.banki.ru/forum/read.php?FI...age2100531