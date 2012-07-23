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Аватар mrFiX
23.07.2012 22:46 #
Реализовано

Показывать в интерне-банке в операциях сумму кеш-бека по конкретной операции

Добавить в Интернет-банке помимо значка с типом процентов кеш-бека показы конкретной суммы кеш-бека по конкретной операции.

Что бы не было дополнительных споров и вопросов о том начислялись ли и правильно ли кеш-бек по конкретным операциям. показывать информацию о сумме кешбека по операциям.
5

Комментарии 5

Baskilla
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Можно еще рядом с суммой КБ написать дату его зачисления на счет.
mrFiX
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Дата зачисления и так известна - это дата выписки.
А вот начисляли кеш-бек по конкретной операции или нет и с каким % - остается загадкой. Так как значки % н всегда соответствуют тому что удет начислено в итоге.
mrFiX
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А как реализовано ? В операциях по карте - нет информации. В выписке - тоже нету.
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