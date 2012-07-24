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Реализовано

Cashback для пользователей дебетовых и кредитных карт

Как я понимаю кэшбэк сделан для того, чтобы деньги на карточном счете как можно дольше оставались у банка, а также для того чтобы стимулировать оплату товаров и услуг картой. Это очень удобно и здорово! Это одна из причин по чему я выбрал ТКС!

Но т.к. я использую как дебетовую, так и кредитную карту, то каждый раз период оплатой товара или услуги передо мной встает выбор: «Какой картой оплачивать?» , т.е. разрываюсь между бонусами, начислением процентов на дебетовую и возможностью использования льготного периода кредитной карты.

Скажите, а планируется сделать КБ по кредитным картам для клиентов, пользующихся одновременно и кредиткой и дебетовой картой? Ведь это будет максимально выгодно как для банка, так и для клиента.

Таким образом ситуация будет выглядеть так:

с 1 по 30 число клиент совершает покупки по кредитной карте, не используя при этом дебетовую. При этом он получает такой же КБ как и при использовании дебетовой карты. Перед окончанием льготного периода он производит пополнение кредитной карты с помощью дебетовой.



Таким образом, клиент получает максимальную выгоду:

1. Пользуется деньгами банка с возможностью льготного периода

2. Получает за это КБ.

3. Получает процент по дебетовой карте.



Банк получает еще больше преимуществ:

1. Клиент пользуется кредитными деньгами банка.

2. Деньги клиента лежат на счету банка.

3. Вполне возможно, что клиент не сможет сразу выплатить кредит и пойдут проценты.

4. Клиент оплачивает комиссию за использование двух карт.

5. Клиент максимально заинтересован не снимать кэш, а использовать карту (т.к. она кредитная, а на дебетовую бегут проценты).

6. Получает отличную сарафанную рекламу от клиента, т.к. клиент получает максимальную выгоду и удобства от обслуживании в банке и готов рассказать всем об этом.



Так вот, к чему я? Рассмотрите, пожалуйста вопрос о кэшбеке для владельцев как кредитных, так дебетовых карт. Благодарю за внимание.

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