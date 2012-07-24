Отклонено
Дать возможность автору отзыва в НР устанавливать «Запрет комментариев »
Дать возможность автору отзыва в НР устанавливать «Запрет комментариев ».
23
Предлагаю, дать возможность автору отзыва в народном рейтинге, уже при оставлении самого отзыва устанавливать «галочку» на «Запрет комментариев об отзыве для других участников».
Согласитесь, не каждому автору нравиться комментарии, а иногда они вовсе бывают бестолковыми или бесполезными (по принципу «Было бы, о чем молчать, а сказать всегда найдется что…»). «Отзыв и все тут» - субъективное мнение, который другим обсуждать необязательно.
Так же уверен, что среди участников проекта есть «казачки» самого банка, которые своими комментариями разбавляют отзыв и меняют настроение.
Комментарии 23
http://www.banki.ru/services/votes/vo...VOTE_ID=76
Иногда автор отзыва совершенно не разбирается в тех вопросах, о которых пишет (особенно это касается, к примеру, пластиковых карт). Если дать такому автору возможность "рубить" комментарии, то НР наполнится неоткомментированной ерундой. А сейчас авторы таких "опусов" моментально получают справедливую оценку форумчан. Это полезно и им, и остальным молчаливым читателям портала. Естественно, что в комментариях не должно быть хамства или перехода на личности, но это уже совсем другой вопрос. Ну а если автор настолько нежный и чувствительный, что никак не может читать комментарии, которые ему не нравятся - вообще не нужно писать отзывы.
Проблема на мой взгляд решается простым отказом от получения рассылки комментариев на почту и "спи спокойно товарисч автор..." В общем, больше пользы от них для всех, включая и самого автора, нежели вреда, который можно запросто избежать.
К примеру, выбираю я банк для обслуживания. Читаю отзывы. Открываю отзыв - а там написано: "Банк дурацкий, никогда не дозвониться, трубку не берут, ничего решить невозможно". Читаю комментарии. А там - вопрос: "Автор, а вы по какому телефону звоните?" - "Двадватридвадвасемьдва", - говорит автор. И сразу становится понятно, что звонит он в космос, потому что у банка совсем другой телефон. В результате я закрываю этот отзыв и иду к следующему. А если запретить комментарии, проблема так и повиснет в воздухе, и я не буду знать, реально ли такое положение дел или нет. Особенно для банков, которые не всегда постоянно сидят в НР.
Приведенный пример, конечно, надуманный, но идея, надеюсь, понятна.
т.е. по Вашему мнению если отзыв от комментирую пользователи то все ок?
Давайте дадим право комментировать отзыв непосредственно Банку, это же его работа на этом проекте...
Как вариант, можно конечно назначить права по репутации, пользователям, как по принципу ведению Блога. Т.е. кто имеет право вести блог, тот еще имеет право комментировать.
Идея к тому, что бы ограничиться от бесполезной информации (отчасти избавит модераторов от работы пресечения хамов).
Не разбирается, значит НЕ объяснили в Банке, в любом случае КОММЕНТИРОВАТЬ или объяснять клиенту в чем он ошибается должен Банк.
Или нет?
Лично я считаю, Банк способен преподнести Объективную информацию.
Или Вы к тому, что Российские Банки НЕ способны защитить себя или объянить клиенту в чем он заблуждается?
Путь учатся тогда...
Убежден, что грамотный специалист Банка способен прокомментировать отзыв, так что бы было всем и все максимально стало понятно в чем Автор прав и, или заблуждается.
Искренне не могу понять в чем сила "часто бесполезных комментарий" и почему против?
Я думаю, что сила НР в том, что можно высказаться и поставить оценку Банку.
В этом случае замечательно работает алгоритм Вадима Пикулина - не читайте то, что вас не интересует. У вас интересный подход - вы комментарии всех пользователей считаете бесполезной информацией.
Есть такие клиенты, которые заранее уверены в своей правоте и их просто невозможно ни в чем убедить. Они не слушают, что им говорит представитель банка, и не слышат никого, кроме себя. Примеров в НР - выше крыши. Здесь приводить их не буду, чтобы никого не обидеть.
Выдам вам небольшую тайну - часто именно такие авторы, разместив отзыв и получив первый же комментарий, который им не нравится, тут же жмут кнопку "Сообщить модератору" и сообщают нам - "КОММЕНТИРУЕТ СОТРУДНИК БАНКА!!!!!" И что? Что? Пусть читают и учатся, им полезно.
Игорь, на мой взгляд, ничего плохого нет, если ведется ПУБЛИЧНЫЙ, но в то же время закрытый от комментариев др. посетителей, диалог между Автором отзыва (клиентом) и представителем Банка который и дает дельный, объективный комментарий к отзыву клиента.
Не могу понять, почему Вы сторонник привлечения МАССОВКИ комментаторов, если автор изъявляет желание получить только единственный официальный комментарий со стороны банка? Объясните что здесь плохого?
На мой взгляд это нормально.
Своим предложением вы хотите ввести в Народном Рейтинге цензуру. А я противник этого. Кнопки "Сообщить модератору" для борьбы с возможным хамством и неадекватом вполне достаточно.
Вадим, на горячей линии крайне НЕ всегда дают объективные и ПРАВИЛЬНЫЕ комментарии, а еще дополнительно доказывать клиенту что в службе поддержки сказали так, а на самом деле так, это дополнительные неудобства.
Поэтому и клиенты Банков и Выбирают Банки.ру по принципу «Написано пером, не вырубишь и топором», исключительно для публичного получения официального комментария Банка. Все же здесь больше вероятности в том, что Банк рассмотрит претензию должным образом и даст ответ клиенту более грамотно, т.к. публично.
Внедрение это «галочки» запрета от коммента, это можно считать как всего лишь дополнительный сервис. И конечно этим будут пользоваться НЕ все (может кому-то нравиться, а кому-то все равно, кто и что будут комментировать).
Если конечно Ваше категорическое «нет», связано с цитируемости поисковиков, это другой вопрос.
Мне кажется, что сейчас Вы рассуждаете с мыслью позиции "Защитить Банк" от необоснованных нападок со стороны клиентов, я рассуждаю с позиции "Защитить клиента".
Убежден, Банк и сам в состоянии себя защитить и грамотно от комментировать отзыв Автора, без сторонней группы поддержки (массовки).
Скажите мне, что это за такая "Медвежья услуга"?
Лично я остаюсь при свое мнении.
Считаю и позиция такая... "Я автор отзыва", "Это мой отзыв" и мне решать дать третьим лицам комментировать или нет. Это же демократичный проект?
И причем здесь Цензура? Даже если все же у Вас есть неутомимое, страстное желание от комментировать отзыв, голосуйте за него, выносите отзыв свой блог и комментируйте и обсуждайте на здоровье.
И это идея не новшество, это реализовано на многих социальных проектах.
Например проект http://www.youtube.com/. В этом проекте есть возможность "Запрет от комментариев видеоролика". Это норма. «Мое видео» и под моим видео мне решать, давать комментировать другим или нет.
Вообще не понимаю, для чего давать комментировать отзывы ТЕМ, кого НЕ спрашивают? Что это за этакая группа поддержка Банка.
Я всего лишь прошу дать право - решать "дать или не дать", (не исключено что этим проавом будут пользоваться все). Люди все разные...
Да, это демократичный проект. И именно поэтому отзывы могут комментировать все желающие.
А если вы совершенно неправы? Почему вы лишаете меня возможности сказать вам об этом? НР - школа не только для банков, но и для клиентов.
Мне кажется, вам надо терпимее относиться к окружающим. К примеру, я почитал комментарии в вашем отзыве про Промсвязь. Вас совершенно доброжелательно попросили уточнений - а вы достаточно высокомерно (спасибо хоть, что без хамства) указали комментирующему на дверь и стали ему указывать (снова спасибо, что без хамства), как и что ему делать. Я вам как модератор скажу - это производит неприятное впечатление.
P.S. Ничего, что я вашу идею комментирую?
Игорь, обращу Ваше внимание на то, что я никогда не хамлю и даже не ругаюсь, поэтому благодарить за это точно не стоит.
В жизни я максимально спокойный и терпеливый.
Возможно Вы меня неправильно поняли. Это к тому что не всегда можно по тексту понять настроение человека (потому и придумали смайлики). Обещаю в дальнейшем их использовать.
Тогда Вы, как модератор, подскажите, как стоило в данном отзыве проявить себя?
Я был ограничен во времени и в данном отзыве и в самом отзыве мною было сообщено ВСЕМ ЧИТАЮЩИМ, далее цитата выдержка из отзыва:
«НЕ буду здесь приводить примеры (анкета НЕ маленькая, вопросов много, слишком долго придётся писать и объяснять), на основании этого оставляю отзыв БЕЗ оценки. Компетентным сотрудникам Банка рекомендую перепроверить содержимое анкеты!»
Конец цитаты.
Что здесь не понятного?
Нужно было оставить вопрос назойливого, доброжелательного комментатора без ответа?
Да, соглашусь ответ был немного холоден, но это всего лишь ответ на назойливость.
Не совсем понятно, почему Вы перешли на мою личность (мои отзывы)?
Игорь, предлагаю немного смягчить диалог, конечно возможно в этот раз уже мне кажется, но как то напряженно стало.
P.S. Почему здесь? Комментируйте там, вроде место есть. . Была бы галочка, поставил бы "Запрет от комментаторов" Здесь то мы другое обсуждаем, и на личности не переходим.
Во-первых, я не считаю его назойливым.
Во-вторых - да, если вы не хотите с кем-то общаться, то лучший способ - это не отвечать. Но этот способ подходит не всем. Он не годится для тех, кто хочет произносить монологи с трибуны.
Хорошо, подберем другое выражение... "Участника внимательно не прочитавшего отзыв". Устроит?
Т.е. в данном случае предпочтительно (с Вашей субъективной точки зрения) вовсе не отвечать?
Мне кажется это тоже не вариант. Человек то ждет ответ, он же старался писать вопрос. Мучался бы без ответа...
Игорь, остается одно, внедрить «галочку» .
Интересный алгоритм, но читать то все равно придётся... Иначе как понять интересно или не интересно? Как можно написать рецензию о чем то, если не прочитать полностью?
Читать придётся, покрасней мере до того места или момента, когда поймешь что это тебя не устраивает (не интересно). А иногда бывает, читаешь с надеждой того, что в дальнейшем будет интересно, а в результате прочитал, то, что тебе вовсе не интересно. А иногда в начале интересно, а потом не интересно. А иногда интересно в начале потом уже нет, а иногда в середине. В общем, галочка нужна.
Искренне, только за то что бы этот проект процветал и был полезным.
Всех Благодарю за участие в обсуждении.
И Вам всех благ.