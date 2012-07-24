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Отклонено

Дать возможность автору отзыва в НР устанавливать «Запрет комментариев »

Дать возможность автору отзыва в НР устанавливать «Запрет комментариев ».

Предлагаю, дать возможность автору отзыва в народном рейтинге, уже при оставлении самого отзыва устанавливать «галочку» на «Запрет комментариев об отзыве для других участников».

Согласитесь, не каждому автору нравиться комментарии, а иногда они вовсе бывают бестолковыми или бесполезными (по принципу «Было бы, о чем молчать, а сказать всегда найдется что…»). «Отзыв и все тут» - субъективное мнение, который другим обсуждать необязательно.

Так же уверен, что среди участников проекта есть «казачки» самого банка, которые своими комментариями разбавляют отзыв и меняют настроение.



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