Ждет рассмотрения
Создать цепочку ответов в НР
Дать возможность автору отзыва дописывать отзыв или отвечать на вопросы (Администрации, банка), виде «цепочки», вопрос-ответ и чтобы это также было выделено.
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На сегодняшний день приходится искать ответы автора отзыва в комментариях, это неудобно. Автор и сторонний комментатор должны иметь более значимую маркировку.
Также на сегодняшний день, после ответа Банка на отзыв содеется впечатление, что банк дает исключительно исчерпывающие ответы. Но ведь это навсегда бывает так.
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