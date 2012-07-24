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Ждет рассмотрения

Создать цепочку ответов в НР

Дать возможность автору отзыва дописывать отзыв или отвечать на вопросы (Администрации, банка), виде «цепочки», вопрос-ответ и чтобы это также было выделено.

На сегодняшний день приходится искать ответы автора отзыва в комментариях, это неудобно. Автор и сторонний комментатор должны иметь более значимую маркировку.

Также на сегодняшний день, после ответа Банка на отзыв содеется впечатление, что банк дает исключительно исчерпывающие ответы. Но ведь это навсегда бывает так.



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