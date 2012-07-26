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Аватар К (shlomo_chavez)
26.07.2012 18:52 #
Отклонено

Добавить информацию в карточку(и) Банка(ов)

Идея навеяна двумя обстоятельствами.
Записью блога "Последний форпост пал", и неработоспособностью недавно анонсированных Русским Стандартом карт DINERS CLUB.

Предлагаю Администрации создать обсуждение интересующих пользователей полей информации в части различий с сайтом Центрального Банка.
Субъективно мысля, просто необходима для каждого банка информация об используемых системах расчетов, эмисии и эквайринге! Может быть и сайты организации полезно указать?
Двух зайцев от нововведений типа рубануть, для местных удобство получения искомой, и у ЦБ немного посетителей попутно отнять smile:)
2

Комментарии 2

Редактор
#
22.12.2013 в 12:38 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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