Добавить информацию в карточку(и) Банка(ов)

Идея навеяна двумя обстоятельствами.
Записью блога "Последний форпост пал", и неработоспособностью недавно анонсированных Русским Стандартом карт DINERS CLUB.
Предлагаю Администрации создать обсуждение интересующих пользователей полей информации
в части различий с сайтом
Центрального Банка.
Субъективно мысля, просто необходима для каждого банка информация об используемых системах расчетов, эмисии и эквайринге! Может быть и сайты организации полезно указать?
Двух зайцев от нововведений типа рубануть, для местных удобство получения искомой, и у ЦБ немного посетителей попутно отнять
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