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Аватар sergeysvrm
27.07.2012 17:35 #
Отклонено

Площадка для предложений (реализации предложений) банков клиентам

Пока в сыром виде:
На основе создаваемой базы клиентов "банки.ру" с подтверждаемой личной информацией (в т.ч. и о доходах) создать некую площадку, где могли бы разные банки предлагать клиенту свои услуги по индивидуальным предложениям. Допустим это будут КК с некими плюшками (условиями), которые заинтересуют обе стороны. Это можно реализовать в виде некоего "гарантийного" источника информации от банки.ру к примеру о доходах клиента, которые он предоставляет в свою очередь порталу (если есть желание), а портал публикует на закрытой площадке, куда могут иметь доступ только "проверенные" представители банков. В качестве защиты от передачи третьим лицам информация должна публиковаться кроме как на закрытом источнике, + еще под ником.
Предложения банков могут быть видны в личном кабинете клиентов (закрытом от общего доступа), который планируется к реализации в рамках реализации доступа к КИ...
Банкам интересны новые клиенты с проверенной информацией (на начальной стадии), имеющие некоторую репутацию (историю) на портале.
Клиентам - выбор и общий взгляд на предложения.
5

Комментарии 5

Pif
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Эээээ.... База данных с резюме клиентов smile:)
sergeysvrm
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Можно и попроще, конечно, с дальнейшим подтверждением в режиме "банк-клиент". Но тут, конечно, нельзя заменять "хорошую" достоверную информацию на некоторую ее имитацию ("золотую" обертку что-ли), т.к. для банков представляется интереса не составит и все зачахнет
Редактор
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Спасибо за предложение, но, наверное, это может стать уже следующим этапом, когда сами посетители выставляют свою заявку на кредит и банки за нее борются. Такая модель активно используется на Западе, но пока я не вижу, как мы можем ее внедрить на Банки.ру. Поэтому наша задача на ближайшие годы создать базу спецпредложений для посетителей сайта, а уже дальше будем думать, куда крутить этот проект.
Редактор
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30.07.2012 в 11:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
sergeysvrm
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Всегда пожалуйста smile:)
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