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Отклонено

Площадка для предложений (реализации предложений) банков клиентам

Пока в сыром виде:

На основе создаваемой базы клиентов "банки.ру" с подтверждаемой личной информацией (в т.ч. и о доходах) создать некую площадку, где могли бы разные банки предлагать клиенту свои услуги по индивидуальным предложениям. Допустим это будут КК с некими плюшками (условиями), которые заинтересуют обе стороны. Это можно реализовать в виде некоего "гарантийного" источника информации от банки.ру к примеру о доходах клиента, которые он предоставляет в свою очередь порталу (если есть желание), а портал публикует на закрытой площадке, куда могут иметь доступ только "проверенные" представители банков. В качестве защиты от передачи третьим лицам информация должна публиковаться кроме как на закрытом источнике, + еще под ником.

Предложения банков могут быть видны в личном кабинете клиентов (закрытом от общего доступа), который планируется к реализации в рамках реализации доступа к КИ...

Банкам интересны новые клиенты с проверенной информацией (на начальной стадии), имеющие некоторую репутацию (историю) на портале.

Клиентам - выбор и общий взгляд на предложения.

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