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ИБ: отображать обязательные платежи по тарифам банка и графикам платежей в виде регулярных автоматических переводов

У банка появилась замечательная функция регулярных переводов. Этой функцией можно пользоваться не только для автоматизации переводов, но и для управления личными финансами на основе бюджетирования, поскольку из таблицы регулярных платежей можно получить денежный поток за месяц, год и вообще произвольный период. Существуют регулярные платежи, которые также входят в личный денежный поток, но которые не оформляются клиентом, а взимаются банком всилу заключенных договоров и доп. соглашений. К таким платежам относятся 1)смс-информирование, 2) ежегодные комиссии за обслуживание карт, 3) ежемесячные платежи по кредитам, 4) платежи за участие в страховых программах, 5) наверное, еще много другого. Хотелось бы, чтобы такие платежи присутствовали в виде не удаляемых в списке регулярных автоматических переводов. Картина планирования расходования денег станет более полной

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