Отклонено

Формула НР

Пользователи (среди них встречаются представители SMM) часто просят учесть в формуле НР рейтинга массу отзывов банка.



«...нужно взвесить рейтинг с учетом объемов отзывов. Никак не может Росавтобанк с 90 отзывами стоять выше Авангарда с 1000. Слон и моська...»



Я лично считаю, что если «моська» предоставляет качественные услуги, то она имеет полное право стоять на хороших позициях рейтинга.



С другой стороны, маленькому банку легче переработать негативные отзывы и нивелировать негативные оценки в рейтинге через «проблема решена» итд.



Конкретного решения у меня нет, может обратиться к аналитикам?

2