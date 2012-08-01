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Аватар Олег Фадеев (fadeevbiz)
01.08.2012 21:01 #
Отклонено

Формула НР

Пользователи (среди них встречаются представители SMM) часто просят учесть в формуле НР рейтинга массу отзывов банка.

«...нужно взвесить рейтинг с учетом объемов отзывов. Никак не может Росавтобанк с 90 отзывами стоять выше Авангарда с 1000. Слон и моська...»

Я лично считаю, что если «моська» предоставляет качественные услуги, то она имеет полное право стоять на хороших позициях рейтинга.

С другой стороны, маленькому банку легче переработать негативные отзывы и нивелировать негативные оценки в рейтинге через «проблема решена» итд.

Конкретного решения у меня нет, может обратиться к аналитикам?
2

Комментарии 2

Редактор
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В формуле Народного рейтинга и так учитывается вес банка, то есть количество отзывов по нему. Учитывается уже давно. Но дело в том, что банк, не имеющий по сути отрицательных отзывов, при любом коэффициенте будет стоять выше любого из розничных.
Редактор
#
02.08.2012 в 10:26 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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