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Михаил О
(Michael1969)
На рассмотрении
Обрабатывать заявления на перевыпуск карт с чипом по процедуре перевыпуска карт по сроку действия
Уважаемые господа,
3
наконец-то карты почти всех типов (6 из 8, если быть точным) стали выпускаться с чипом. Однако, если подавать заявление на досрочный перевыпуск действующих карт, то карты на руках блокируются примерно на 7-10 дней, что очень неудобно. Между тем, при перевыпуске карты в связи с окончанием срока действия ничего такого не происходит: выпускается новая карта, старая при этом действует, пока клиент не активирует новую. Нельзя ли применить к заявлениям на замену карт такое же правило: это будет выгодно и банку, клиент будет совершать траты по карте и в то время, когда по существующей процедуре его карта была бы блокирована?
Спасибо.
Комментарии 3
Так же спокойно происходит и досрочный перевыпуск карты на чипованную, инициированный самим банком, а не клиентом. Т.е. техническая возможность у банка есть.
Ещё одна неприятность - при заблокированной карте блокируется и СБОЛ. При этом многие сотрудники не знают, что после приёма заявления клиента на перевыпуск карты, старая заблокируется. В результате некоторые клиенты узнают об этом у кассы магазина.
какой-то месяц - и весьма разумную, судя по отзывам, идею решили рассмотреть. Вероятно, к моменту, когда большинство клиентов поменяют кредитки на чиповые, она станет принятой, а когда поменяют все - ее решат не реализовывать как утратившую актуальность.