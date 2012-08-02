На рассмотрении

Обрабатывать заявления на перевыпуск карт с чипом по процедуре перевыпуска карт по сроку действия

Уважаемые господа,



наконец-то карты почти всех типов (6 из 8, если быть точным) стали выпускаться с чипом. Однако, если подавать заявление на досрочный перевыпуск действующих карт, то карты на руках блокируются примерно на 7-10 дней, что очень неудобно. Между тем, при перевыпуске карты в связи с окончанием срока действия ничего такого не происходит: выпускается новая карта, старая при этом действует, пока клиент не активирует новую. Нельзя ли применить к заявлениям на замену карт такое же правило: это будет выгодно и банку, клиент будет совершать траты по карте и в то время, когда по существующей процедуре его карта была бы блокирована?



Спасибо.

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