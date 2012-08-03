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Аватар бездельник
03.08.2012 01:48 #
Реализовано

При входе в ИБ

Если проводятся какие либо работы специалистами в ИБ , неужели так сложно переадресовать на др. страницу с надписью например "Проводятся работы......время окончания работ...." или "Проводятся работы......возможны сбои при.... просьба воспользоваться позднее" и типа "Сожалеем что именно Вы попали" И еще лучше заранее надпись висела например "3.08.12 с 23:00 до 6:00 4.08.12 сюды не вхади"
А то сижу ввожу логин и пароль (как дэбил), а входа нет и думаю это только у меня или у всех. надо подождать или уже какие срины делать или звонить в КЦ.
А если была бы надпись про регламентные работы то и вопросов нет
4

Комментарии 4

BossMira
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Почему я не могу лайкнуть???? smile:| вопрос решён
somewan
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Поддерживаю. Крайне раздражающий момент.
Camarada
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Не верю.
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