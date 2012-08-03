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Аватар Анвар Маматов (Анвар Маматов)
03.08.2012 09:15 #
Реализовано

Опустить нижний порог для оплаты сотовой связи (200р)

Хотя бы до 100, а то приходится через сторонние сервисы кидать на баланс.
3

Комментарии 3

q1234e
#
C учетом инфляции порог вообще нормальный.
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