На рассмотрении

Выписка и списывания по транспортной карте, адкватное отображение баланса

Не очень удобно, на моя взгляд, что деньги за прошлый месяц списываются каждый раз в разный день нового месяца (то 5го, то 6го, то 7го числа). Каждый раз неизвестно когда, как будто рандом полный

И еще вот какая особенность, деньги за проезд списываются с карты, но сколько их не видно в операциях!

Но баланс карты втихую уменьшается на эту сумму. Клиент явно никак не уведомлен о списанной сумме, что странно!

То есть видно будет только после дня Икс (11-15).

А счет-выписка приходит то 11, то 12, то 13го числа.

Как бы инет-банку научиться побыстрее и поадекватнее отображать сумму за проезд, списанную 5-7 числа ДО выписки 11-15 числа?



Примечание.

Деньги храню на депозите БРС, а не на транспортной карте (по не в магазине меня ни пина, ни паспорта не просят, очень ненадежно, если украдут карту) и в начале следующего месяца перевожу сумму около 1 тыс. р. на проезд за прошлый.

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