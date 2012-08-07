Чат-комнаты

Моисей Абрамович 06.10.2012 00:18 # Мне нравится. Но только в режиме портал-ПБ Собирать вас по емейлам становится напряжно 0
Комментарии 6
Собирать вас по емейлам становится напряжно
Добрый день.
Спасибо, что рассмотрели предложение.
Чат представляется мне, как дополнительный инструмент для представителей банков.
Выглядеть это может, например, так:
Представитель банка находится в онлайне.
На базе темы, касающейся какого-либо продукта банка, создается комната, модерируемая создавшим ее.
В комнату можно пригласить посетителей по никам. Без приглашения к чату-комнате присоединиться нельзя.
Подобный чат может значительно ускорить общение "пользователь-ПБ" и предоставление ответов на большинство простых моментов, в частности по уточняющим вопросам. + темы будут менее засорены.
Как бы позволить участникам объясняться также публично (ну раз уж они так захотели), но где то "сбоку", "на полях". Чтобы это и в рассылку не попадало, и не мешало читать основную ветку на форуме. А главное - чтобы инициаторам внезапно возникшего holywar'a было самим удобнее там продолжить, иначе они не будут пользоваться предоставленным инструментом, а просто, как прежде, станут засорять тему, т.е. это где-то в одном месте должно быть, рядом с основным мессаджем, вызвавшем оффлайн (или пустую дискуссию на предмет значения какого-то слова в сообщении по теме). Не реально?
Вооот!
Спасибо за коммент.
Хотел дополнить мысль свою, а вы прям с языка сняли ))