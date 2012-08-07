Вход
  • Предложить идею
  • Вступить в сообщество
  • Правила сообщества
Друзья «Банки.ру»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Николай Юртаев (Николай Юртаев)
07.08.2012 11:40 #
На рассмотрении

Чат-комнаты

Собственно, идею озвучил уже на форуме.

Было бы очень удобно иметь возможность общения в режиме он-лайн в тематическом чате.
6

Комментарии 6

Моисей Абрамович
#
Мне нравится. Но только в режиме портал-ПБ
Собирать вас по емейлам становится напряжно smile:)
Редактор
#
Николай, а можете развернуть свою мысль? Как это, по вашему, должно выглядеть?
Редактор
#
22.12.2013 в 12:30 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Николай Юртаев
#

Николай, а можете развернуть свою мысль? Как это, по вашему, должно выглядеть?
Филипп Ильин-Адаев


Добрый день.
Спасибо, что рассмотрели предложение.

Чат представляется мне, как дополнительный инструмент для представителей банков.

Выглядеть это может, например, так:
Представитель банка находится в онлайне.
На базе темы, касающейся какого-либо продукта банка, создается комната, модерируемая создавшим ее.
В комнату можно пригласить посетителей по никам. Без приглашения к чату-комнате присоединиться нельзя.

Подобный чат может значительно ускорить общение "пользователь-ПБ" и предоставление ответов на большинство простых моментов, в частности по уточняющим вопросам. + темы будут менее засорены.
bugnut
#
ответов на большинство простых моментов, в частности по уточняющим вопросам. + темы будут менее засорены
Да, да, очень часто бывает, когда участники дискуссии не вполне ясно выражают свою мысль (или до кого-то долго доходит, или новичок в теме не привык к принятым там образным выражениям и аббревиатурам... и лень читать предыдущие пару страниц или лезть в google), то одно и тоже начинает мусолиться для того, чтобы это доходчиво объяснить, а потом ещё взаимный обмен благодарностями начинается (кнопка "спасибо" явно не решила проблему - она очень формальна и всю "теплоту чувств" не может передать) - это и прерывает общение по "сабжу", и ещё попадает в рассылку! smile:omg:
Как бы позволить участникам объясняться также публично (ну раз уж они так захотели), но где то "сбоку", "на полях". Чтобы это и в рассылку не попадало, и не мешало читать основную ветку на форуме. А главное - чтобы инициаторам внезапно возникшего holywar'a было самим удобнее там продолжить, иначе они не будут пользоваться предоставленным инструментом, а просто, как прежде, станут засорять тему, т.е. это где-то в одном месте должно быть, рядом с основным мессаджем, вызвавшем оффлайн (или пустую дискуссию на предмет значения какого-то слова в сообщении по теме). smile:magic: Не реально?
Николай Юртаев
#

Не реально?
bugnut


Вооот!
Спасибо за коммент.
Хотел дополнить мысль свою, а вы прям с языка сняли ))
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.