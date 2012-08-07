Реализовано

Регулярные платежи

Не нашел функционала сделать регулярные платежи, например каждое 2 число месяца заплатить за телефон/интернет/коммуналку итп, или делать каждую неделю перевод тому-то. Было бы приятно избавиться от рутины.

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