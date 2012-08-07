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Аватар Михаил Ш. (gagami)
07.08.2012 12:46 #
Реализовано

Регулярные платежи

Не нашел функционала сделать регулярные платежи, например каждое 2 число месяца заплатить за телефон/интернет/коммуналку итп, или делать каждую неделю перевод тому-то. Было бы приятно избавиться от рутины.
3

Комментарии 3

gagami
#
+ можно добавить отложенные платежи
pav18
#
Есть давно.
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