Ждет рассмотрения

Сервис "Предложи контрагента"

Для меня (жителя неМосквы) в PSB-Online не устраивает одна вещь. В платежах за ЖКХ очень скромный выбор получателей платежей. В основном они сосредоточены в центральном регионе. Для оплаты приходится использовать ИБ Сбербанка, так как там есть ужасные по удобству, но все же есть, получатели моего региона (газ, свет, вода и тд и тп.)

Предлагаю сделать раздел, в который пользователь ИБ может предложить того контрагента, которому он бы хотел иметь возможность оплачивать услуги: название, реквизиты (если знает), явки, пароли. Банк получает запрос, региональный офис "обрабатывает" контрагента, подписывает договор, разрабатывает формы. И довольный клиент платит через PSB-Retail. Win-win.

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