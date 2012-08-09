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Ждет рассмотрения

Подписаться на все виды SMS уведомлений

Сейчас получаю новую карту к новому счету. Счет в ИБ уже отображается и я начал подключать к нему все виды уведомлений (не спорю, может быть со временем я пойму, что это избыточно и часть отключу). Процесс занял примерно 10 минут: нажать на неподключенный вариант, скопировать номер телефона из буфера обмена, выбрать способ подтверждения, произвести подтверждение и по-новой. Хотелось бы увидеть кнопку, которая подписывает счет, над (под, где-то еще) которым она находится на все возможные виды уведомлений.

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