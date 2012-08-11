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Отклонено

Запрос дополнительного пароля при входе в ИБ от токена безопасности.

Предлагаю усилить безопасность ИБ банкинга ТКС введением дополнительной защиты в виде токена безопасности.



Преимущества токена перед другими видами защиты



Самая передовая технология.

Невозможность перехвата пароля (например клонированием симки при смс)

Уникальный одноразовый пароль при каждом входе в систему.

Доставка по почте в неактивном состоянии (в отличии от кодов доступа)

Простая в пользовании, настройке и компактный дизайн (в виде брелка)

Невысокая стоимость токена (до 15 евро)





Принцип работы брелка безопасности прост и эффективен.

Если вы хотите зайти в ИБ, то сначала должны ввести ваш стандартный логин и пароль. После этого вам поступит запрос на ввод генерированного токеном кода. Для этого вам нужно нажать кнопку на брелке - и в течение 10 секунд там высветится код, который вам нужно ввести и только тогда вы попадаете на свой эккаунт.



Токен высылается по почте и привязывается пользователем по серийному номеру и только после этого он становиться активным.

Для Кулибиных - при вскрытии токена, валидный ключ становиться негодным.

Алгоритм шифрования токена на данное время не вскрыт (256-512) и некоторые финансовые компании, например Skriil гарантирует пользователям 100% возврат его денежных средств при взломе его акаунта, если он был защищен токеном безопасности.



Готов заплатить за дополнительную и надежную защиту своего счета.

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