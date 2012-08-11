Отклонено
Запрос дополнительного пароля при входе в ИБ от токена безопасности.
Предлагаю усилить безопасность ИБ банкинга ТКС введением дополнительной защиты в виде токена безопасности.
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Преимущества токена перед другими видами защиты
Самая передовая технология.
Невозможность перехвата пароля (например клонированием симки при смс)
Уникальный одноразовый пароль при каждом входе в систему.
Доставка по почте в неактивном состоянии (в отличии от кодов доступа)
Простая в пользовании, настройке и компактный дизайн (в виде брелка)
Невысокая стоимость токена (до 15 евро)
Принцип работы брелка безопасности прост и эффективен.
Если вы хотите зайти в ИБ, то сначала должны ввести ваш стандартный логин и пароль. После этого вам поступит запрос на ввод генерированного токеном кода. Для этого вам нужно нажать кнопку на брелке - и в течение 10 секунд там высветится код, который вам нужно ввести и только тогда вы попадаете на свой эккаунт.
Токен высылается по почте и привязывается пользователем по серийному номеру и только после этого он становиться активным.
Для Кулибиных - при вскрытии токена, валидный ключ становиться негодным.
Алгоритм шифрования токена на данное время не вскрыт (256-512) и некоторые финансовые компании, например Skriil гарантирует пользователям 100% возврат его денежных средств при взломе его акаунта, если он был защищен токеном безопасности.
Готов заплатить за дополнительную и надежную защиту своего счета.
Комментарии 7
На форуме писали, что меняли симку и по прежнему приходили смс, мне это показалось достаточно странным при контроле IMSI
Этот вариант реализации безопасности Банком рассматривался. Реализован он не будет - сложность доставки\замены в 83 регионах Российской Федерации и крайне невысокая степень востребованности подобного средства дополнительной идентификации.
С уважением,
ТКС-Банк.
Отклонили правильно.
Зачем ее ломать, если тупо можно твой пароль увести.
При сегодняшнем уровне безопасности, нету даже смс подтверждения на входе и симку не надо ломать и клонировать и глушилку перед твоей квартирой ставить а вот потом будешь будешь как на Руси говорят на воду дуть