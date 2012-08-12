Ждет рассмотрения

О функциональности новой версии enter.unicredit

Дизайн поменялся, вроде действительно стало удобнее.

Пару замечаний:

1) Выписка по карте при большом кол- ве транзакций на iPad'e режется.

2) Выписка по фактическим списаниям проходит через несколько дней после авторизации, поэтому некоторые списания в валюте от личной от Валюты карты вообще не индифицировать.



Есть пример - расплатиться в такси картой, в списке авторизаций транзакции нет, смс не приходило, а списание на сл. День прошло.

Сейчас смотрел выписку, еле вспомнил что это такое, по 10 транзакциями курс всегда разный, место как в авторизациях не указывается... В общем откровенно сказать неудобно, если это вдруг можно исправить - будет очень правильно

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