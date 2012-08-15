Реализовано

Двухфакторная идентификация в ИБ

Многие пользователи хотят получать уведомления по СМС о входе в интернет-банк, либо получать по СМС одноразовый код для входа.

Один из альтернативных вариантов, когда СМС присылать не нужно (а, значит, банку не придётся тратить на это деньги) - это идентификация по алгоритму google authenticator (алгоритм открытый, реализация есть и для iphone и для android, и для Windows Phone 7 - то есть ТКС-банку опять же не придётся тратить деньги, чтобы создать собственные пользовательские приложения-генераторы паролей, добавить реализацию в существующий клиент для iPhone очень просто).



При включении 2-х факторной идентификации (с помощью ИБ или через звонок в службу поддержки) пользователь получает уникальный код, который вводит в программу на телефоне. После этого для входа в ИБ нужно будет кроме пароля вводить код, который генерируется программой на его телефоне. Код действует в течение 1 минуты (каждую минуту - новый код). Не имея на руках телефона с программой войти в ИБ нельзя.



Конечно, такой способ идентификации должен быть опциональным (для тех, у кого нет телефона или нет возможности/желания пользоваться двухфакторной системой). Плюс - система работает без отправки СМС в оффлайне.



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