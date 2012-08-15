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Аватар Roman0084
15.08.2012 18:51 #
Отклонено

Закрытие счетов и карт через интернет-банк

Вроде такое еще не предлагали.
Предлагаю рассмотреть возможность закрытия карт и счетов через интернет банк - чтобы можно было сформировать заявление на закрытие карты и подтвердить кодом с полученного смс. Тут конечно необходимо будет решить вопрос о сообщении и погашении задолженности по кредитной карте (например, чтобы выскакивало сообщение - оплатите столько то и после этого заявление будет принято), и вопрос о переводе остатка собственных средств (хотя тут наверное проблем нет - сформировал поручение на перевод, перевел, а потом подал заявление).
Опять реализация данной функции помогла бы "разгрузить" отделения.
2

Комментарии 2

emozgovoy
#
17.08.2012 в 11:26 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
#
17.08.2012 в 11:37 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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