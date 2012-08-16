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Аватар Bonart
16.08.2012 14:24 #
На рассмотрении

Бескомиссионное пополнение карт

На данный момент у БРС прекрасные возможности для вывода денежных средств, но крайне ограниченные - для ввода.
Если вывести деньги я могу из любого места с интернетом, невставая со стула, то для ввода без комиссии надо идти в отделение с терминалами, банкоматами и очередями.
В результате тот же связной сильно выигрывает в удобстве - на его карту можно положить наличные через кассу любого ларька без комиссии с мгновенным зачислением на счет или манисендом из ИБ.
Предлагаю сделать аналогично связному: бесплатный манисенд через ИБ и (или) бесплатное пополнение через кассы партнеров (например, евросети).
Чем легче пополнить карту - тем больше денег клиенты понесут именно в ваш банк.
4

Комментарии 4

Mamenov
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А мне уже всё равно, я выбрал Тинькофф, после того как РСБ ввел комиссию за пополнение в терминалах евросети.
Mamenov
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Это просто свинский поступок, учитывая хотя бы тот факт что собственные банкоматы постоянно ломаются и/или пожирают деньги не выдавая чека.
emozgovoy
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17.08.2012 в 11:28 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
viabank
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да-да, БРС аццки отжег, прикрыв безкомиссионное пополнение через терминалы Евросети, ничего нового не дав взамен. география приемных банкоматов за последние лет пять в Питере только ухудшилась. так что лично для меня осталось только пополнение межбанком. но в итоге просто перестал пока пользоваться данным банком. если получится в связном получить карту с чипом - окончательно уйду из БРС.
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