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На рассмотрении

Бескомиссионное пополнение карт

На данный момент у БРС прекрасные возможности для вывода денежных средств, но крайне ограниченные - для ввода.

Если вывести деньги я могу из любого места с интернетом, невставая со стула, то для ввода без комиссии надо идти в отделение с терминалами, банкоматами и очередями.

В результате тот же связной сильно выигрывает в удобстве - на его карту можно положить наличные через кассу любого ларька без комиссии с мгновенным зачислением на счет или манисендом из ИБ.

Предлагаю сделать аналогично связному: бесплатный манисенд через ИБ и (или) бесплатное пополнение через кассы партнеров (например, евросети).

Чем легче пополнить карту - тем больше денег клиенты понесут именно в ваш банк.

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