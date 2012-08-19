Обновите свой https-сервер (ПО)!
В протоколе TLS (и SSL тоже) уже 3 года назад раскрыта уязвимость, позволяющая осуществить внедрение paintext'а (в т.ч. JavaScript в страницу) MitM
.
В мае 2010 выпущен официальный документ RFC 5746, описывающий изменения в протоколе, которые устраняют эту уязвимость. Для всего ПО давно выпущены обновления с поддержкой нового механизма TLS renegotiation.
А ваш сервер всё ещё его не поддерживает. Нехорошо!
Да, я в курсе, что у Вас отключен Renegotiation, но это был быстрый drop-in workaround. В том же RFC 5746 указано
, что клиенту, которому нужно гарантированно безопасное подключение, следует завершать соединение, если сервер не поддерживает Secure TLS renegotiation.
Таким образом некоторые браузеры с закрученными по безопасности "гайками" не смогут работать с https://www.avangard.ru
.
Ссылки по теме:
Официальный документ RFC/IETF: http://tools.ietf.org/html/rfc5746
Краткое описание и ссылки на обновлённые серверные продукты: http://www.digicert.com/news/2011-06-03-ssl-renego.htm
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